Мангушев Иван Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.2000
Дочь: Мангушева Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Левашова Елена Викторовна
Рождение ребёнка
14.01.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левашова Елена Викторовна
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край