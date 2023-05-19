Митрофанов Николай Мануйлов
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения05.12.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1913
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
06.12.1913
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно