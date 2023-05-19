Митрофанов Николай Мануйлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитрофанов Николай Мануйлов

Митрофанов Николай Мануйлов

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

05.12.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1913

Отец: Митрофанов Мануйла Герасимов

Мать: Митрофанова Акилина Петрова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
06.12.1913
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно