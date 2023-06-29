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Гладких Надежда Васильевна

Место рождения

п.Светлый

Дата рождения

03.08.1959

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1959

Отец: Богатырев Василий Филиппович

Мать: Богатырева Мария Ивановна

п.Светлый