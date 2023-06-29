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Гладких Надежда Васильевна
Гладких Надежда Васильевна
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Место рождения
п.Светлый
Дата рождения
03.08.1959
Пол
Женский
Отец
Богатырев Василий Филиппович
1923 г.р.
Мать
Богатырева Мария Ивановна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1959
Отец:
Богатырев Василий Филиппович
Мать:
Богатырева Мария Ивановна
п.Светлый
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