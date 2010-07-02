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Попова Мария Сергеевна
Попова Мария Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.07.2010
Пол
Женский
Отец
Попов Сергей Александрович
1981 г.р.
Мать
Проничева Татьяна Александровна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.2010
Отец:
Попов Сергей Александрович
Мать:
Проничева Татьяна Александровна
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