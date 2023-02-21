Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1909
Дата смерти17.12.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1909
Отец: не указан
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
01.10.1936
Дочь: Сапунова Валентина Гурьевна
Отец ребёнка: Сапунов Гурий
Октябрьский, Похвистнево, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапунова Таисия Гурьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
17.12.1994