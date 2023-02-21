Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1909

Дата смерти

17.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1909

Отец: не указан

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
01.10.1936

Дочь: Сапунова Валентина Гурьевна

Отец ребёнка: Сапунов Гурий

Октябрьский, Похвистнево, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапунова Таисия Гурьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
17.12.1994
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