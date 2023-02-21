Матвеева (NN) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Матвеев Александр Александрович
Отец ребёнка: Матвеев Александр Петрович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1917
Сын: Матвеев Пётр Александрович
Отец ребёнка: Матвеев Александр Петрович
Работа или профессия
Неизвестно