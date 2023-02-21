Матвеева (NN) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (NN) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Матвеев Александр Александрович

Отец ребёнка: Матвеев Александр Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1917

Сын: Матвеев Пётр Александрович

Отец ребёнка: Матвеев Александр Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
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