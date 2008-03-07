Шуплико Александр Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуплико Александр Наумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1938

Дата смерти

07.03.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.02.1978

Дочь: Виктория Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Куба
Смерть
07.03.2008
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