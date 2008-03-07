Шуплико Александр Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1938
Дата смерти07.03.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.02.1978
Дочь: Виктория Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Куба
Смерть
07.03.2008