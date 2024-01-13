Герасеева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасеева Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

?.02.1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1899

Сын: Герасеев Михаил

Отец ребёнка: Герасеев Петр

Рождение ребёнка
1918

Сын: Герасеев Виктор

Отец ребёнка: Герасеев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Герасеев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасеев Петр

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
?.02.1944
Причина смерти: голод в о время блокады г.Ленинграда
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