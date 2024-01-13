Герасеева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти?.02.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1899
Сын: Герасеев Михаил
Отец ребёнка: Герасеев Петр
Рождение ребёнка
1918
Сын: Герасеев Виктор
Отец ребёнка: Герасеев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Герасеев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасеев Петр
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
?.02.1944
Причина смерти: голод в о время блокады г.Ленинграда