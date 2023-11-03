Галкина (Кобылина) Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Кобылин Иван Ильин
Мать: Кобылина Анна Федорова
Рождение ребёнка
09.08.1798
Сын: Галкин Степан Иванов
Отец ребёнка: Галкин Иван Трофимов
Рождение ребёнка
24.06.1801
Сын: Галкин Петр Иванов
Отец ребёнка: Галкин Иван Трофимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Галкин Иван Трофимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Галкин Иван Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галкин Иван Трофимов
Смерть
Неизвестно