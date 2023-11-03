Галкина (Кобылина) Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина (Кобылина) Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Кобылин Иван Ильин

Мать: Кобылина Анна Федорова

Рождение ребёнка
09.08.1798

Сын: Галкин Степан Иванов

Отец ребёнка: Галкин Иван Трофимов

Рождение ребёнка
24.06.1801

Сын: Галкин Петр Иванов

Отец ребёнка: Галкин Иван Трофимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Василий Иванов

Отец ребёнка: Галкин Иван Трофимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Галкин Иван Трофимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Иван Трофимов

Смерть
Неизвестно
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