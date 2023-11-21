Рубцов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1927

Дочь: Балденкова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Рубцова Татьяна Ивановна

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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