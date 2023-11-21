Рубцов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1927
Дочь: Балденкова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Рубцова Татьяна Ивановна
Касимов, город Касимов, Рязанская область
Смерть
Неизвестно