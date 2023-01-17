Евфимия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1668 г.р.

Дети

Около 1693 г.р.

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1693

Сын: Игнат Федоров

Отец ребёнка: Федор Максимов

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Максимов

Смерть
Неизвестно
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