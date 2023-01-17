Евфимия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1693
Сын: Игнат Федоров
Отец ребёнка: Федор Максимов
Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Максимов
Смерть
Неизвестно