Счасливцева (Орлова) Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счасливцева (Орлова) Пелагея Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

После 1884

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1865 ст.

Муж: Счасливцев Иван Андреевич

МК с. Красное 1861-1865гг. (жених унтер офицер уволеный в безсрочный отпуск, 48 лет, первым браком/невеста крест. девица 23 года/поруч. по женеху Пасеговской волости дер. Скопинской крест. Фёдор Ивано... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1865 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Счасливцев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
07.09.1884 ст.

Сын: Счасливцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Счасливцев Иван Андреевич

Смерть
После 1884
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