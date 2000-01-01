Счасливцева (Орлова) Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиПосле 1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1865 ст.
МК с. Красное 1861-1865гг. (жених унтер офицер уволеный в безсрочный отпуск, 48 лет, первым браком/невеста крест. девица 23 года/поруч. по женеху Пасеговской волости дер. Скопинской крест. Фёдор Ивано... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1865 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Счасливцев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
07.09.1884 ст.
Отец ребёнка: Счасливцев Иван Андреевич
Смерть
После 1884