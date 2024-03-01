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Кононова Пелагея Васильева

Место рождения

Старое Лебяжье, Кулойско-Покровская волость, Вельский уезд

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Лебяжье, Кулойско-Покровская волость, Вельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Иоанн Александров

Старое Лебяжье, Кулойско-Покровская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Кононова Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Кононов Иоанн Александров

Старое Лебяжье, Кулойско-Покровская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кононов Амплий Иоаннов

Отец ребёнка: Кононов Иоанн Александров

Старое Лебяжье, Кулойско-Покровская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кононов Евграф Иоаннов

Отец ребёнка: Кононов Иоанн Александров

Старое Лебяжье, Кулойско-Покровская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кононов Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Кононов Иоанн Александров

Старое Лебяжье, Кулойско-Покровская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Кононова Анисия Иоанова

Отец ребёнка: Кононов Иоанн Александров

Старое Лебяжье, Кулойско-Покровская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кононов Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Кононов Иоанн Александров

Старое Лебяжье, Кулойско-Покровская волость, Вельский уезд
Смерть
Неизвестно

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