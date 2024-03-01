Кононова Пелагея Васильева
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Кононова Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Кононов Иоанн Александров
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Кононов Иоанн Александров
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Кононов Иоанн Александров
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Кононов Иоанн Александров
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Кононова Анисия Иоанова
Отец ребёнка: Кононов Иоанн Александров
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Кононов Иоанн Александров
Смерть
Неизвестно