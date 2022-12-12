Понаморёва (Отрошенко) Анжела Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понаморёва (Отрошенко) Анжела Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1989

Отец: Отрошенко Борис Иванович

Мать: Отрошенко Лариса Николаевна

Бракосочетание
Около 20.07.2012

Муж: не указан

Рождение ребёнка
07.02.2016

Сын: Понаморёв Михаил Игоревич

Отец ребёнка: Понаморёв Игорь Васильевич

Рождение ребёнка
28.01.2020

Дочь: Понаморёва Элина Игоревеа

Отец ребёнка: Понаморёв Игорь Васильевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понаморёв Игорь Васильевич

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