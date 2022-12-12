Понаморёва (Отрошенко) Анжела Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1989
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1989
Бракосочетание
Около 20.07.2012
Муж: не указан
Рождение ребёнка
07.02.2016
Сын: Понаморёв Михаил Игоревич
Отец ребёнка: Понаморёв Игорь Васильевич
Рождение ребёнка
28.01.2020
Дочь: Понаморёва Элина Игоревеа
Отец ребёнка: Понаморёв Игорь Васильевич
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно