Пугачева Александра Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.2009
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.07.2009
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
03.01.2023
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Около 24.10.2023
Муж: скрыто настройками приватности