Пугачева Александра Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачева Александра Артемовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.2009

Сын: Пугачев Максим Захарович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.07.2009

Сын: Пугачев Даниил Захарович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
03.01.2023

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Около 24.10.2023

Муж: скрыто настройками приватности

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