Варганов Алексей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарганов Алексей Тимофеевич

Варганов Алексей Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варганова Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
Неизвестно
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