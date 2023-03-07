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Бяков Николай Григорьевич

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Место рождения

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бяков Григорий Аверьянович

Мать: скрыто настройками приватности

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
1966
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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