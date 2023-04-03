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Гаврилов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1932

Отец: Гаврилов Арсентий

Мать: Гаврилова Пелагея

Рождение ребёнка
11.02.1954

Сын: Гаврилов Владимир

Мать ребёнка: Гаврилова Надежда

Рождение ребёнка
29.12.1955

Дочь: Накруткина Галина

Мать ребёнка: Гаврилова Надежда

Рождение ребёнка
02.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврилова Надежда

Зональное, Зональный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.04.1960

Дочь: Соколова Полина

Мать ребёнка: Гаврилова Надежда

Рождение ребёнка
04.08.1963

Сын: Гаврилов Николай

Мать ребёнка: Гаврилова Надежда

Зональное, Зональный муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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