Гаврилов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1932
Отец: Гаврилов Арсентий
Мать: Гаврилова Пелагея
Рождение ребёнка
11.02.1954
Сын: Гаврилов Владимир
Мать ребёнка: Гаврилова Надежда
Рождение ребёнка
29.12.1955
Дочь: Накруткина Галина
Мать ребёнка: Гаврилова Надежда
Рождение ребёнка
02.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврилова Надежда
Рождение ребёнка
04.04.1960
Дочь: Соколова Полина
Мать ребёнка: Гаврилова Надежда
Рождение ребёнка
04.08.1963
Сын: Гаврилов Николай
Мать ребёнка: Гаврилова Надежда
Смерть
Неизвестно