Яков Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Отец

1709 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1733 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Никита Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Устинья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Устинья Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1790
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