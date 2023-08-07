Яков Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Никита Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Устинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Устинья Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Прокопьевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1790