Логинов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения20.11.1882 ст.
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1882 ст.
Отец: Логинов Иван Петрович
Мать: Логинова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
04.07.1908
Дочь: Логинова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Логинова Фекла Матвеевна
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
1917
Москва, город федерального значения Москва