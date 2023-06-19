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Логинов Григорий Иванович

Место рождения

Растрехаевка, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

20.11.1882 ст.

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1882 ст.

Отец: Логинов Иван Петрович

Мать: Логинова Анна Тихоновна

Растрехаевка, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
04.07.1908

Дочь: Логинова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Логинова Фекла Матвеевна

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
1917
Москва, город федерального значения Москва