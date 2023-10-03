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Прудников Александр Михайлович
Прудников Александр Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.11.1962
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Прудникова (Питер) Капитолина Ильинична
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1962
Отец: не указан
Мать:
Прудникова Капитолина Ильинична
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