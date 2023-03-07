Коврижных Семен
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Коврижных Тарас
Мать: Коврижных Стефанида
по некоторым данным 1774
Рождение ребёнка
1800
Сын: Коврижных Федот Семенович
Мать ребёнка: Коврижных Марья Петровна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Акилина
Мать ребёнка: Коврижных Марья Петровна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Коврижных Никита
Мать ребёнка: Коврижных Марья Петровна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Коврижных Селеверст
Мать ребёнка: Коврижных Марья Петровна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Коврижных Марья Петровна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Домника
Мать ребёнка: Коврижных Марья Петровна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Коврижных Марья Петровна
Смерть
После 1834