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Коврижных Семен

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Место рождения

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Коврижных Тарас

Мать: Коврижных Стефанида

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
по некоторым данным 1774
Рождение ребёнка
1800

Сын: Коврижных Федот Семенович

Мать ребёнка: Коврижных Марья Петровна

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Акилина

Мать ребёнка: Коврижных Марья Петровна

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Коврижных Никита

Мать ребёнка: Коврижных Марья Петровна

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Коврижных Селеверст

Мать ребёнка: Коврижных Марья Петровна

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Коврижных Марья Петровна

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Домника

Мать ребёнка: Коврижных Марья Петровна

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Коврижных Марья Петровна

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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