(Мустафина) Шарифабану Халиулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мустафина) Шарифабану Халиулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

02.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Сейфульмулюков Халиулла Мулла

Мать: Гарифэбану

Рождение ребёнка
12.06.1931

Дочь: Навиля

Отец ребёнка: Мустафин Абдулхак

Рождение ребёнка
06.05.1937

Сын: Мустафин Гасыл

Отец ребёнка: Мустафин Абдулхак

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустафин Абдулхак

Смерть
02.06.1976
д.Ст.Салаусь, Янгуловскую волость Малмыжского уезда Вятской губернии
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