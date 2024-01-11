(Мустафина) Шарифабану Халиулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти02.06.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Сейфульмулюков Халиулла Мулла
Мать: Гарифэбану
Рождение ребёнка
12.06.1931
Дочь: Навиля
Отец ребёнка: Мустафин Абдулхак
Рождение ребёнка
06.05.1937
Сын: Мустафин Гасыл
Отец ребёнка: Мустафин Абдулхак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мустафин Абдулхак
Смерть
02.06.1976
д.Ст.Салаусь, Янгуловскую волость Малмыжского уезда Вятской губернии