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Оленьков Афанасий
Оленьков Афанасий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1866
Дата смерти
1866
Пол
Мужской
Отец
Оленьков Тимофей
Мать
Оленькова Дарья
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец:
Оленьков Тимофей
Мать:
Оленькова Дарья
Смерть
1866
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