Анна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1793
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Прокопий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Стефанович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Стефанович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Василий Стефанович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Стефанович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Стефанович
Смерть
1793