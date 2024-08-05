Анна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Прокопий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Стефанович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Стефанович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Василий Стефанович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Стефанович

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Стефанович

Смерть
1793

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