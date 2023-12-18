Шамбанович Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1964
Сын: Шамбанович Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Шамбанович Ольга
Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.01.1968
Сын: Шамбанович Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Шамбанович Ольга
Смерть
2021