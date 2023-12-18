Шамбанович Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамбанович Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1964

Сын: Шамбанович Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Шамбанович Ольга

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.01.1968

Сын: Шамбанович Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Шамбанович Ольга

Смерть
2021
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