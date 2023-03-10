Старостин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостин Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1934

Сын: Старостин Николай Александрович

Мать ребёнка: Старостина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремеева Антонина Александровна

Мать ребёнка: Старостина Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старостина Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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