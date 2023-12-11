Горбацко Кузьма Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбацко Кузьма Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1959

Сын: Горбацко Валерий Кузьмич

Мать ребёнка: Горбацко Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривова Нина Кузьминична

Мать ребёнка: Горбацко Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбацко Людмила Кузьминична

Мать ребёнка: Горбацко Александра Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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