Горбацко Кузьма Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1959
Мать ребёнка: Горбацко Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривова Нина Кузьминична
Мать ребёнка: Горбацко Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбацко Людмила Кузьминична
Мать ребёнка: Горбацко Александра Алексеевна
Смерть
Неизвестно