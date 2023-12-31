(Решетникова) Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Решетникова) Пелагея Дмитриевна

Место рождения

окунева, тюменская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1747 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Решетнников Дмитрий Савин

Мать: не указана

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1790

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1792

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1794

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1798

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1805

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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