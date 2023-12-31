(Решетникова) Пелагея Дмитриевна
Место рожденияокунева, тюменская область
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Решетнников Дмитрий Савин
Мать: не указана
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1790
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1792
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1794
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1798
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1805
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно