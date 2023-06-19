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Герасимов Иван Сергеевич
Герасимов Иван Сергеевич
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Место рождения
Ногинск
, Богородский, Московская область
Дата рождения
18.08.1980
Пол
Мужской
Отец
Герасимов Сергей Михайлович
1958 г.р.
Мать
Шарапова Ольга Борисовна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
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ИГ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1980
Отец:
Герасимов Сергей Михайлович
Мать:
Шарапова Ольга Борисовна
Ногинск
, Богородский, Московская область
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