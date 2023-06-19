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Герасимов Иван Сергеевич

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Место рождения

Ногинск, Богородский, Московская область

Дата рождения

18.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1980

Отец: Герасимов Сергей Михайлович

Мать: Шарапова Ольга Борисовна

Ногинск, Богородский, Московская область