Двойникова Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1917
Дочь: Двойникова Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Двойников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
03.12.1925
Дочь: Захарова Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Двойников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Двойникова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Двойников Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно