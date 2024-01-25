Двойникова Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойникова Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1917

Дочь: Двойникова Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Двойников Михаил Иванович

Рождение ребёнка
03.12.1925

Дочь: Захарова Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Двойников Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Двойникова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Двойников Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Двойников Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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