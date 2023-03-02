Схоменко Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСхоменко Иван Сергеевич

Схоменко Иван Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Схоменко Сергей Яковлевич

Мать: Схоменко Анастасия Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close