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Праскева Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Стефан Стефанович

Рождение ребёнка
10.01.1848

Сын: Истомин Иоанн Стефанович

Отец ребёнка: Истомин Стефан Стефанович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Истомина) Марья Стефавовна

Отец ребёнка: Истомин Стефан Стефанович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Истомина) Ульяна Стефавовна

Отец ребёнка: Истомин Стефан Стефанович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.04.1859

Сын: Истомин Антип Стефанович

Отец ребёнка: Истомин Стефан Стефанович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.11.1860

Сын: Истомин Федор Стефанович

Отец ребёнка: Истомин Стефан Стефанович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.06.1863

Сын: Истомин Прокопий Стефанович

Отец ребёнка: Истомин Стефан Стефанович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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