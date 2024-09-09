Праскева Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1848
Отец ребёнка: Истомин Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Истомина) Марья Стефавовна
Отец ребёнка: Истомин Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Истомина) Ульяна Стефавовна
Отец ребёнка: Истомин Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
14.04.1859
Отец ребёнка: Истомин Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
01.11.1860
Отец ребёнка: Истомин Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
01.06.1863
Сын: Истомин Прокопий Стефанович
Отец ребёнка: Истомин Стефан Стефанович
Смерть
Неизвестно