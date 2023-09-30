Екатерина Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Погорелов Карп Алексеевич

Отец ребёнка: Погорелов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Погорелов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Погорелов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Погорелов Тихон Алексеевич

Отец ребёнка: Погорелов Алексей Степанович

Радьковка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
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