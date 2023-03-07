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Киденко Василий Петрович

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Место рождения

Бондари, Полтавська область

Дата рождения

?.10.1928

Дата смерти

17.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1928

Отец: Киденко Петр Нестерович

Мать: Киденко Ульяна Лукинишна

Бондари, Полтавська область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Киденко Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Лесновка, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1956

Сын: Киденко Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Лесновка, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Киденко Нина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Лесновка, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
17.05.1970
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