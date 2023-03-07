Киденко Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения?.10.1928
Дата смерти17.05.1970
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1928
Отец: Киденко Петр Нестерович
Мать: Киденко Ульяна Лукинишна
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1956
Сын: Киденко Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Киденко Нина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.05.1970