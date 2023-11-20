Злобина Агрипина Викулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобина Агрипина Викулова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Матрона Никонова

Отец ребёнка: Злобин Никон Родионов

Рождение ребёнка
1780

Сын: Злобин Григорей Никонов

Отец ребёнка: Злобин Никон Родионов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ксенья Никонова

Отец ребёнка: Злобин Никон Родионов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Злобин Матвей Никонов

Отец ребёнка: Злобин Никон Родионов

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Домна Никонова

Отец ребёнка: Злобин Никон Родионов

Рождение ребёнка
1792

Сын: Злобин Филип Никонов

Отец ребёнка: Злобин Никон Родионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Никон Родионов

Смерть
Неизвестно
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