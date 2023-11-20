Злобина Агрипина Викулова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Матрона Никонова
Отец ребёнка: Злобин Никон Родионов
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Злобин Никон Родионов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ксенья Никонова
Отец ребёнка: Злобин Никон Родионов
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Злобин Никон Родионов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Домна Никонова
Отец ребёнка: Злобин Никон Родионов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Злобин Филип Никонов
Отец ребёнка: Злобин Никон Родионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно