Созонова Матрона Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонова Матрона Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

08.11.1871

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Федотова 1, Мелькова 2 Александра Михайлова

Отец ребёнка: Созонов Михаил Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Созонов Гавриил Михайлов

Отец ребёнка: Созонов Михаил Евдокимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Созонов Михаил Евдокимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Михайлова

Отец ребёнка: Созонов Михаил Евдокимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Созонов Михаил Евдокимов

Смерть
08.11.1871
58 лет, от горячки
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