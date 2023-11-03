Созонова Матрона Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти08.11.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Федотова 1, Мелькова 2 Александра Михайлова
Отец ребёнка: Созонов Михаил Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Созонов Михаил Евдокимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Созонов Михаил Евдокимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Михайлова
Отец ребёнка: Созонов Михаил Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.1871
58 лет, от горячки