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Абдулбасыров Абдрафик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

05.10.1891

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Абдулнасыров Абдулбасыр

Мать: Абдулнасырова (Гибадуллина) Хабиба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулбасыров Гатиятулла А-Басыров

Мать ребёнка: Абдулбасырова Гульсагида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдулбасырова Гульсагида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдулбасырова Хабибямал

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871

Сын: Абдулбасыров Абдулла Абдрафиков

Мать ребёнка: Абдулбасырова Гульсагида

Рождение ребёнка
17.11.1883

Сын: Абдулбасыров Идиятулла А-Басыров

Мать ребёнка: Абдулбасырова Гульсагида

Смерть
05.10.1891

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