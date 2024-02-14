Абдулбасыров Абдрафик
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти05.10.1891
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдулбасыров Гатиятулла А-Басыров
Мать ребёнка: Абдулбасырова Гульсагида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдулбасырова Гульсагида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдулбасырова Хабибямал
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Абдулбасыров Абдулла Абдрафиков
Мать ребёнка: Абдулбасырова Гульсагида
Рождение ребёнка
17.11.1883
Сын: Абдулбасыров Идиятулла А-Басыров
Мать ребёнка: Абдулбасырова Гульсагида
Смерть
05.10.1891