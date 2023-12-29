Свешников Гаврила Семёнович
Место рожденияСуздаль, Царство Русское
Дата рождения1694
Дата смерти1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Суздаль, Царство Русское
Бракосочетание
1728
Рождение ребёнка
1730
Сын: Свешников Осип Гаврилович
Мать ребёнка: Свешникова Наталья Константиновна
Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Улита Гавриловна
Мать ребёнка: Свешникова Наталья Константиновна
Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Екатерина Гавриловна
Мать ребёнка: Свешникова Наталья Константиновна
Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Свешникова Наталья Константиновна
Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1745
Сын: Свешников Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Свешникова Наталья Константиновна
Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1751
Сын: Свешников Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Свешникова Наталья Константиновна
Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
1781
Суздаль, Московская Губерния Российская Империя