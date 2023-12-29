Свешников Гаврила Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешников Гаврила Семёнович

Место рождения

Суздаль, Царство Русское

Дата рождения

1694

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Свешников Семён Нефёдович

Мать: Свешникова Дарья Яковлевна

Суздаль, Царство Русское
Бракосочетание
1728

Жена: Свешникова Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
1730

Сын: Свешников Осип Гаврилович

Мать ребёнка: Свешникова Наталья Константиновна

Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Улита Гавриловна

Мать ребёнка: Свешникова Наталья Константиновна

Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Екатерина Гавриловна

Мать ребёнка: Свешникова Наталья Константиновна

Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Свешникова Наталья Константиновна

Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1745

Сын: Свешников Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Свешникова Наталья Константиновна

Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1751

Сын: Свешников Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Свешникова Наталья Константиновна

Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
1781
Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
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