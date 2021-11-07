Романов Евгений Никитьевич
Место рождения
Дата рождения11.08.1946
Дата смерти07.11.2021
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1946
Рождение ребёнка
12.12.1969
Сын: Романов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Романова Раиса Петровна
Рождение ребёнка
12.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Раиса Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Раиса Петровна
Смерть
07.11.2021