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Романов Евгений Никитьевич

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Место рождения

Раздобарино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.08.1946

Дата смерти

07.11.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1946

Отец: Романов Никита Максимович

Мать: Романова Пелагея Александровна

Раздобарино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1969

Сын: Романов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Романова Раиса Петровна

Стройкерамика, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Раиса Петровна

Стройкерамика, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Раиса Петровна

Смерть
07.11.2021
Стройкерамика, Волжский муниципальный район, Самарская область
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