Бородихина (Выходцева) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородихина (Выходцева) Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

31.05.1903

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Выходцев Михаил Андреев

Мать: Выходцева Дарья Сергеева

Бракосочетание
21.01.1887

Муж: Бородихин Михаил Михайлович

м. 23 ж. 20
Рождение ребёнка
10.09.1887

Сын: Бородихин Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Бородихин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
29.01.1889

Дочь: Феоктиста Михайлова

Отец ребёнка: Бородихин Михаил Михайлович

родной брат отцу Василий, к. ж Феодосия Павловна Сорокина
Рождение ребёнка
02.03.1893

Сын: Бородихин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Бородихин Михаил Михайлович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
брат отцу Василий, каз.ж. Феодосия Павлова Сорокина
Рождение ребёнка
26.06.1894

Сын: Бородихин Дионисий Михайлов

Отец ребёнка: Бородихин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
29.07.1896

Дочь: Серафима Михайлова

Отец ребёнка: Бородихин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
17.03.1898

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Бородихин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
16.02.1900

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Бородихин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
21.09.1901

Сын: Бородихин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Бородихин Михаил Михайлович

ФП Сорокина ( у многих детей Мих Мих была крестной)
Смерть
31.05.1903
Чахотка 36 лет
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