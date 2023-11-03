Бородихина (Выходцева) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смерти31.05.1903
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Выходцев Михаил Андреев
Мать: Выходцева Дарья Сергеева
Бракосочетание
21.01.1887
м. 23 ж. 20
Рождение ребёнка
10.09.1887
Сын: Бородихин Дмитрий Михайлов
Отец ребёнка: Бородихин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
29.01.1889
Дочь: Феоктиста Михайлова
Отец ребёнка: Бородихин Михаил Михайлович
родной брат отцу Василий, к. ж Феодосия Павловна Сорокина
Рождение ребёнка
02.03.1893
Сын: Бородихин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Бородихин Михаил Михайлович
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
брат отцу Василий, каз.ж. Феодосия Павлова Сорокина
Рождение ребёнка
26.06.1894
Сын: Бородихин Дионисий Михайлов
Отец ребёнка: Бородихин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
29.07.1896
Дочь: Серафима Михайлова
Отец ребёнка: Бородихин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
17.03.1898
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Бородихин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
16.02.1900
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Бородихин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
21.09.1901
Сын: Бородихин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Бородихин Михаил Михайлович
ФП Сорокина ( у многих детей Мих Мих была крестной)
Смерть
31.05.1903
Чахотка 36 лет