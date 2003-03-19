(Гилязутдинова) Амина Назмутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гилязутдинова) Амина Назмутдиновна

(Гилязутдинова) Амина Назмутдиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гилязутдинов Назмутдин Фасхутдинович

Мать: Гилязутдинова Насима Багаутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дания Салиховна

Отец ребёнка: Закиров Салих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закиров Тагир Салихович

Отец ребёнка: Закиров Салих

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закиров Салих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурнович Фарида Салиховна

Отец ребёнка: Закиров Салих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закиров Хасым Салихович

Отец ребёнка: Закиров Салих

Смерть
2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close