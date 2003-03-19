(Гилязутдинова) Амина Назмутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2002
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дания Салиховна
Отец ребёнка: Закиров Салих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Закиров Салих
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Закиров Салих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурнович Фарида Салиховна
Отец ребёнка: Закиров Салих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Закиров Салих
Смерть
2002