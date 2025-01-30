Сергеенкова Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.2000
Дочь: (Сергеенкова) Маргарита Владимировна
Отец ребёнка: Сергеенков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
13.03.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеенков Сергей Николаевич