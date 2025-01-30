Сергеенкова Людмила Николаевна 05.04.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сергеенкова Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
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Место
Комментарий
Рождение
05.04.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.2000

Дочь: (Сергеенкова) Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: Сергеенков Сергей Николаевич

Десногорск, город Десногорск, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеенков Сергей Николаевич

Десногорск, город Десногорск, Смоленская область

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