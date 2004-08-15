Соловьева Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Зинаида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Геннадий Сергеевич

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Соловьев Геннадий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Геннадий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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