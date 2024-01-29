Тарасенко (Мануйлова) Ирина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко (Мануйлова) Ирина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мануйлов Леонтий Дмитриевич

Мать: Мануйлова Анастасия

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Савченко Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Тарасенко Фёдор Иосифович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Никифорова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Тарасенко Фёдор Иосифович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Тарасенко Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Тарасенко Фёдор Иосифович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Тарасенко Серафима Фёдоровна

Отец ребёнка: Тарасенко Фёдор Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Тарасенко Фёдор Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенко Фёдор Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Николай Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасенко Серафима Фёдоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасенко Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарсенко Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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