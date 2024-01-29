Тарасенко (Мануйлова) Ирина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мануйлов Леонтий Дмитриевич
Мать: Мануйлова Анастасия
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Савченко Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Тарасенко Фёдор Иосифович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Никифорова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Тарасенко Фёдор Иосифович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Тарасенко Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Тарасенко Фёдор Иосифович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Тарасенко Серафима Фёдоровна
Отец ребёнка: Тарасенко Фёдор Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Тарасенко Фёдор Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасенко Николай Фёдорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасенко Серафима Фёдоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасенко Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарсенко Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно