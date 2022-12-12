Курочкина (Спаськова) Елена Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения22.06.1911
Дата смерти1994.?.1995 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1911
Отец: Спаськов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Савва
Рождение ребёнка
1951
Сын: Моругин Игорь
Отец ребёнка: Моругин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моругин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курочкин Савва
Смерть
1994.?.1995 ст.