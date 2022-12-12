Курочкина (Спаськова) Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Спаськова) Елена Дмитриевна

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.06.1911

Дата смерти

1994.?.1995 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1911

Отец: Спаськов Дмитрий

Мать: не указана

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Савва

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Моругин Игорь

Отец ребёнка: Моругин ?

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моругин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Савва

Смерть
1994.?.1995 ст.
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
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