Вербанов Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
29.01.1951
Дочь: Вербанова Великсар Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Вербанова Елизавета Кирилловна
Рождение ребёнка
11.02.1954
Сын: Вербанов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Вербанова Елизавета Кирилловна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Вербанов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Вербанова Елизавета Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно