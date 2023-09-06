Вербанов Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербанов Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Вербанов Василий Дмитриевич

Мать: Вербанова Зинаида Андреевна

Рождение ребёнка
29.01.1951

Дочь: Вербанова Великсар Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Вербанова Елизавета Кирилловна

Рождение ребёнка
11.02.1954

Сын: Вербанов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Вербанова Елизавета Кирилловна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Вербанов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Вербанова Елизавета Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вербанова Елизавета Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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