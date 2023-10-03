(Гронина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гронина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Гронин Игнат

Мать: Гронина Аксинья

Смерть
Неизвестно
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