Базанова Клавдия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1927
Дата смерти27.01.2015
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1927
Отец: Яшин Александр Павлович
Мать: Яшина Александра
Рождение ребёнка
19.12.1952
Дочь: Тарасенко Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Базанов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Базанов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Базанов Владимир Петрович
Смерть
27.01.2015