Базанова Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базанова Клавдия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1927

Дата смерти

27.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1927

Отец: Яшин Александр Павлович

Мать: Яшина Александра

Рождение ребёнка
19.12.1952

Дочь: Тарасенко Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Базанов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базанов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Базанов Владимир Петрович

Смерть
27.01.2015