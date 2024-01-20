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- Яков Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868 ст.

Дата смерти

После 1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1845 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.

Отец: - Сергей Денисович

Мать: не указана

Бракосочетание
27.05.1887 ст.

Жена: - Павла Абрамовна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.11.1902 ст.

Дочь: Августа Яковлевна

Мать ребёнка: - Павла Абрамовна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.126-127 (Рождение №-59ж)
Смерть
После 1908 ст.
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