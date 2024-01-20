- Яков Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868 ст.
Дата смертиПосле 1908 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.
Отец: - Сергей Денисович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1887 ст.
Жена: - Павла Абрамовна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.11.1902 ст.
Дочь: Августа Яковлевна
Мать ребёнка: - Павла Абрамовна
Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.126-127 (Рождение №-59ж)
Смерть
После 1908 ст.